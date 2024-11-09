Трамп устроит укрощение польских амбиций

@ Jim LoScalzo/CNP/AdMedia/Global Look Press Tекст: Кирилл Аверьянов Польский президент Анджей Дуда планирует срочный визит в США, чтобы встретиться и объясниться с избранным президентом страны Дональдом Трампом.
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