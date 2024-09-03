У кого-то утро началось не с кофе.☕️ Камаз на ул. Ленина снёс забор. За что пока не известно.
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У кого-то утро началось не с кофе.☕️ Камаз на ул. Ленина снёс забор. За что пока не известно.