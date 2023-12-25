26 декабря в Корпоративном университете правительства Нижегородской области (КУПНО) состоится награждение победителей и лауреатов III Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии