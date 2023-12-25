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Нижегородская правда

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Победителей III Международной премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого» наградят в Нижнем Новгороде

Победителей III Международной премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого» наградят в Нижнем Новгороде

26 декабря в Корпоративном университете правительства Нижегородской области (КУПНО) состоится награждение победителей и лауреатов III Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого».

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