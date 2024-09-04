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Хаски разгромил всю квартиру и попытался спрятаться: забыл, что к ошейнику прикреплена видеокамера

Хаски разгромил всю квартиру и попытался спрятаться: забыл, что к ошейнику прикреплена видеокамера

Любопытный хаски по кличке Блэйк остался дома один и быстро разгромил всю комнату. К возвращению хозяев пес попытался спрятаться — он не учел того, что к его ошейнику была прикреплена камера, транслирующая все происходящее на видео.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Солнышко, просто поразвлёкся.
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17 час.
Элеонора Коган
Ему тесно в комнате.
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17 час.
Дмитрий Гурин
Сама виновата. Таким зверюгам и вольера маловато будет, им бы потаскать чего ни будь....... желательно с хозяином...или хозяина 😜
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15 час.

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