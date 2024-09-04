Хаски разгромил всю квартиру и попытался спрятаться: забыл, что к ошейнику прикреплена видеокамера

Любопытный хаски по кличке Блэйк остался дома один и быстро разгромил всю комнату. К возвращению хозяев пес попытался спрятаться — он не учел того, что к его ошейнику была прикреплена камера, транслирующая все происходящее на видео.
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