Для действий в глубоком тылу: Франция получила серийный вертолёт NH90 «Спецназ»

В октябре 2020 года НАТО, действуя от имени Минобороны Франции, начало разработку вертолёта NH90 Forces Spéciales («Спецназ», или NH90 FS, также Standard 2), предназначенного для проведения специальных операций.
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