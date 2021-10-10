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Страховщики рассказали о мошенничестве для получения выплат

Страховщики рассказали о мошенничестве для получения выплат

Недобросовестных попыток получения возмещения в автомобильном страховании стало меньше, но такие попытки в страховании имущества и страховании от несчастных случаев участились, передает РИА Новости заявление экспертов страховой компании «Согласие».

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