Страховщики рассказали о мошенничестве для получения выплат

Недобросовестных попыток получения возмещения в автомобильном страховании стало меньше, но такие попытки в страховании имущества и страховании от несчастных случаев участились, передает РИА Новости заявление экспертов страховой компании «Согласие».
Недобросовестных попыток получения возмещения в автомобильном страховании стало меньше, но такие попытки в страховании имущества и страховании от несчастных случаев участились, передает РИА Новости заявление экспертов страховой компании «Согласие».
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