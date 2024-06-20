Дэн Шамир стал генеральным менеджером «Хапоэля Иерусалим»

Шамир сменил тренерскую работу на административную. Специалист работал с Этторе Мессиной в качестве ассистента в ЦСКА и «Милане» и провел несколько лет в качестве главного тренера, выиграв национальный кубок с «Хапоэелем Холон».
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