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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэн Шамир стал генеральным менеджером «Хапоэля Иерусалим»

Дэн Шамир стал генеральным менеджером «Хапоэля Иерусалим»

Шамир сменил тренерскую работу на административную. Специалист работал с Этторе Мессиной в качестве ассистента в ЦСКА и «Милане» и провел несколько лет в качестве главного тренера, выиграв национальный кубок с «Хапоэелем Холон».

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