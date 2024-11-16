Подвижная игра ´Лиса и зайцы´ (младшая группа № 2).

По лесной лужайкеРазбежались зайки.Вот какие зайки, Зайки-побегайки!Подвижные игры доставляют детям огромную радость и приносят неоценимую пользу их здоровью, вырабатывают выносливость, внимательность, скорость и силу духа, воспитывают внимательность и ловкость.
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