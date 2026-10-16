Симоновский суд вынес приговор бывшим руководителям подведомственного Минтрансу предприятия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
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