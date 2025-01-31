Правда на Украине стала платной: Трамп лишил Киев денег на ложь про СВО

БлокнотРУ Два дня назад в украинский офис американского агентства по международному развитию USAID (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации) поступил приказ на остановку всех проектов в стране, после того, как новый президент США Дональд Трамп заявил об остановке помощи третьим странам.