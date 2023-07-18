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Студентов МТАТиУ ДСХТ воспитывают в духе бережного обращения с природой

Острота экологических проблем выдвинула перед техникумом задачу огромной важности: воспитание молодого поколения в духе бережного ответственного отношения к природе, охране природных богатств.

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