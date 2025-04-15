Охлаждение строительного рынка на Алтае назвали "тревожным звоночком"

Люди неохотно покупают квартиры в новостройках, но когда вернется комфортная процентная ставка, дефицит предложения почувствуют все В России откладывается ввод в эксплуатацию порядка 100 тысяч квартир, заявил вице-премьер правительства Марат Хуснуллин в интервью "Известиям".
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