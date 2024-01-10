За три недели стенд Петербурга на ВДНХ посетили почти 322 тысячи человек

Во время проведения "Гостеприимного сезона" на выставке "Россия", посвященного туристскому потенциалу города на Неве, который продлился с 19 декабря по 8 января, стенд Петербурга поставил рекорд посещаемости.
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