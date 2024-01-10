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За три недели стенд Петербурга на ВДНХ посетили почти 322 тысячи человек

За три недели стенд Петербурга на ВДНХ посетили почти 322 тысячи человек

Во время проведения "Гостеприимного сезона" на выставке "Россия", посвященного туристскому потенциалу города на Неве, который продлился с 19 декабря по 8 января, стенд Петербурга поставил рекорд посещаемости.

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