Кардиолог назвал провоцирующие инфаркт и инсульт факторы

Инфаркт миокарда и инсульт — лидирующие причины смерти среди взрослых людей во всем мире. При этом значительная часть инсультов связана с атеросклеротическим поражением артерий головного мозга, которые провоцируют атеросклеротические бляшки — они формируются в сосудах и мешают нормальному кровоснабжению органов.