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Подозреваемый в покушении на Трампа воспользовался «дырой в системе безопасности»

Подозреваемый в покушении на Трампа воспользовался «дырой в системе безопасности»

Подозреваемый, который, предположительно, следил за полем для гольфа бывшего президента США Дональда Трампа, мог воспользоваться «дырой в системе безопасности», о которой Секретной службе было известно много лет.

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Комментарии
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Vova Гарин
Удача сопутствует с трёх выстрелов!!!
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15 час.

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