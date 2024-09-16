Подозреваемый в покушении на Трампа воспользовался «дырой в системе безопасности»

Подозреваемый, который, предположительно, следил за полем для гольфа бывшего президента США Дональда Трампа, мог воспользоваться «дырой в системе безопасности», о которой Секретной службе было известно много лет.
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