В Кении нашли подтверждение сосуществования парантропов и прямоходящих людей

На территории Кении были обнаружены 15 следов, которые принадлежали древним гомининам.Согласно заявлению учёных из Америки, на территории Кооби-Фора в Кении обнаружены 15 следов ног древних гоминин, которые жили на Земле порядка 1,5 миллионов лет назад.