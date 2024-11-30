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Глава РУСАДА: «Количество проб, в которых был обнаружен мельдоний, в 2024 году очень сильно сократилось»

«В прошлом году у нас был зафиксирован очень большой рост числа нарушений, связанных с мельдонием. В 2024 году такого нет, количество проб, в которых был обнаружен мельдоний, очень сильно сократилось.

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