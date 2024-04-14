Вопросы специалисту: как работает RF-лифтинг Genius

Что это за процедура - RF Genius, как она проходит и кому следует присмотреться к RF Genius? Рассказывает заместитель главного врача клиники COSMOPRO, врач-дерматовенеролог, косметолог Савкина Алина Андреевна.
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