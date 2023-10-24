Женщина с коляской в Нижнем Тагиле застряла в лифте и повисла вниз головой

Женщина с коляской в Нижнем Тагиле застряла в лифте между этажами, повиснув вниз головой. Молодая мать провисела вниз головой полчаса, все это время коляска с ребенком находилась в кабине лифта в перевернутом состоянии.
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