Эксперт Меркурис: Провал ВСУ в Курской области испортит отношения Зеленского и США

Британский эксперт Александр Меркурис, выступая на YouTube-канале Duran, высказал мнение, что в ближайшие недели ситуация вокруг вывода Вооружённых сил Украины из Курской области может существенно повлиять на отношения между Западом и президентом страны Владимиром Зеленским.
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