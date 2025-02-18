Новые выделенные полосы могут появиться в Нижнем Новгороде

Специалисты в данный момент прорабатывают варианты Новые выделенные полосы для общественного транспорта могут появиться в Нижнем Новгороде уже в 2025 году, рассказали ИА «Время Н» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
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