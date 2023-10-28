С 16 октября по 1 ноября 2023 года в учреждении образования проводится республиканская пожарно-профилактическая акция по пред...

С 16 октября по 1 ноября 2023 года в учреждении образования проводится республиканская пожарно-профилактическая акция по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде ´За безопасность вместе´Планпроведения мероприятий в рамках республиканской пожарно-профилактической акции по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном ф .
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