С 16 октября по 1 ноября 2023 года в учреждении образования проводится республиканская пожарно-профилактическая акция по пред...

С 16 октября по 1 ноября 2023 года в учреждении образования проводится республиканская пожарно-профилактическая акция по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде ´За безопасность вместе´Планпроведения мероприятий в рамках республиканской пожарно-профилактической акции по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном ф .