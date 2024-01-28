Салат с крабовыми палочками, огурцом и горошком

Крабовые палочки - популярный ингредиент для приготовления многих салатов. Предлагаю разнообразить кулинарную копилку ещё одним блюдом с крабовыми палочками, дополнив их зелёным горошком и маринованным огурцом.
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