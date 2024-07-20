Утренняя сводка! За сутки три поселения – наши, элитный десант разгромлен на водохранилище, штурм Урожайного на мотоциклах

Подробнее об обстановке на фронтах рассказывают "Два майора". Украинские войска снова пытались атаковать российские территории, но их попытки были сорваны: в Мелитополе, Курске и Луганске дежурные средства ПВО успешно уничтожили воздушные цели.
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