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В Финляндии обеспокоены скоплением кабанов у закрытой границы с Россией

В Финляндии обеспокоены скоплением кабанов у закрытой границы с Россией

Около сотни диких кабанов застряли на финско-российской границе из-за закрытия проходов для животных, заявила глава регионального центра по контролю заболеваний финского ведомства безопасности продуктов питания Анне Войвалин, 31 августа сообщает Yle.

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