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Трамп признал невозможность разрешить украинский конфликт за сутки

Трамп признал невозможность разрешить украинский конфликт за сутки

Победитель президентской гонки Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп проинформировал о том, что ему всё же не удастся завершить бушующее на украинской территории противостояние за одни сутки из-за возросшей сложности проблемы.

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