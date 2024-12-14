✅ В Ялте ликвидировали очереди в детские сады Для этого власти города провели капитальный ремонт во всех зданиях бывших детских садов и вернули их в собственность сферы образования.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
✅ В Ялте ликвидировали очереди в детские сады Для этого власти города провели капитальный ремонт во всех зданиях бывших детских садов и вернули их в собственность сферы образования.