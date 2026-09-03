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«Лучший шестой»-2018 Лиги ВТБ Джамар Смит завершил карьеру в 39 лет

39-летний американский защитник Джамар Смит завершил игровую карьеру. Смит не пробился в НБА и с 2011 года выступал в Европе, поиграв в Чехии, Израиле, Германии, Франции, Испании, Турции и Италии.

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