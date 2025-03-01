Русские войска приближаются к позициям ВСУ в Ступочках, Часов Яр

Русские военные продвинулись к позициям ВСУ в районе Часова Яра в ДНР. Эксперт Андрей Марочко сообщил об успехах на южных окраинах города, где военнослужащие приблизились к украинским укреплениям в населенном пункте Ступочки.
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