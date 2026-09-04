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Калужские новости

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В Калуге установят бюсты героям 1812 года

В Калуге установят бюсты героям 1812 года

Бюсты появятся в районе дома № 4 по улице Пушкина, оба военачальника отличились в Отечественной войне 1812 года и внесли значительный вклад в победу над войсками Наполеона.

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