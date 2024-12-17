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Ещё кадры с места происшествия на Рязанском проспекте

Ещё кадры с места происшествия на Рязанском проспекте. ▪️Само взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом жилого дома.

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