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Двалишвили заявил, что подерется с О’Мэлли в Лас-Вегасе на UFC 306

Мераб Двалишвили объявил об этом в эфире UFC India Show. По словам Мераба, титульный поединок в легчайшем весе должен состояться в ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе (Невада) на турнире UFC 306, который пройдет в арене «Сфера».

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