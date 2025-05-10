Главу ЕК фон дер Ляйен встретили в Люксембурге песней «День Победы»

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европейского совета Антониу Кошта и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден 9 мая оказались в центре Люксембурга во время проведения памятной акции в честь Дня Победы.
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