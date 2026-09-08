Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Плохой знак»: на Западе оценили визит посланников Трампа в Москву и Киев

«Плохой знак»: на Западе оценили визит посланников Трампа в Москву и Киев

RTVI САМОЕ ВАЖНОЕ Михаил Метцель / ТАСС Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 5 сентября впервые за восемь месяцев посетили Москву и встретились с президентом России Владимиром Путиным.

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