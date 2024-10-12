В Селидове ВС России стягивают петлю на горле врага, шансов на спасение у них все меньше Юлия СоколоваРоссийские Вооружённые силы усиливают давление на вражеские подразделения в районе Селидова, уверенно стягивая кольцо вокруг оставшихся гарнизонов противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Судьба Запорожья решена, Украина лишится Херсона, Николаева и выхода к Черному морю
- Судно со снарядами НАТО взорвалось и ушло на дно: Карта специальной военной операции на Украине на 7 октября 2024 года
- «Искандер» разнес бронемашины ВСУ под Сумами: Карта специальной военной операции на Украине на 6 октября 2024 года
Свежие комментарии