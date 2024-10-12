В Селидове ВС России стягивают петлю на горле врага, шансов на спасение у них все меньше Юлия СоколоваРоссийские Вооружённые силы усиливают давление на вражеские подразделения в районе Селидова, уверенно стягивая кольцо вокруг оставшихся гарнизонов противника.