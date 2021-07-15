Коронавирусная паника: в каких регионах больше обсуждают пандемию

В столичных регионах и на юге России чаще всего обсуждают вопросы распространения пандемии, говорится в материале исследования Центра политической конъюнктуры, эксперты которого изучили активность пользователей соцсетей по теме коронавируса.
В столичных регионах и на юге России чаще всего обсуждают вопросы распространения пандемии, говорится в материале исследования Центра политической конъюнктуры, эксперты которого изучили активность пользователей соцсетей по теме коронавируса.
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