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Коронавирусная паника: в каких регионах больше обсуждают пандемию

Коронавирусная паника: в каких регионах больше обсуждают пандемию

В столичных регионах и на юге России чаще всего обсуждают вопросы распространения пандемии, говорится в материале исследования Центра политической конъюнктуры, эксперты которого изучили активность пользователей соцсетей по теме коронавируса.

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