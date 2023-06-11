The Washington Post: Китай годами шпионит за США с территории Кубы

Согласно информации, опубликованной газетой The Washington Post, на Кубе существует китайская база, которая уже функционирует, по меньшей мере, с 2019 года и предназначена для слежки за Соединенными Штатами.
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