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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Наряды Stellar Blade изменили, потому что они не были достаточно хороши, а не из-за ...

Наряды Stellar Blade изменили, потому что они не были достаточно хороши, а не из-за ...

Наряды Stellar Blade изменили, потому что они не были достаточно хороши, а не из-за цензуры со стороны SonyИгра Stellar Blade вызвала споры на релизе из-за того что авторы внесли изменения в некоторые наряды главной героини Евы.

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