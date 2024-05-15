Наряды Stellar Blade изменили, потому что они не были достаточно хороши, а не из-за цензуры со стороны SonyИгра Stellar Blade вызвала споры на релизе из-за того что авторы внесли изменения в некоторые наряды главной героини Евы.
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