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Аргументы недели

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Общая цель при разных мотивах: как Турция и Иран ослабляют позиции Вашингтона

Общая цель при разных мотивах: как Турция и Иран ослабляют позиции Вашингтона

Иран и Турция одинаково заинтересованы в ослаблении позиций Вашингтона на Ближнем Востоке, однако преследуют принципиально разные цели, говорится в экспертной записке клуба «Валдай» под названием «Турция и Иран: пределы регионального влияния».

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