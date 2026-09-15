Общая цель при разных мотивах: как Турция и Иран ослабляют позиции Вашингтона

Иран и Турция одинаково заинтересованы в ослаблении позиций Вашингтона на Ближнем Востоке, однако преследуют принципиально разные цели, говорится в экспертной записке клуба «Валдай» под названием «Турция и Иран: пределы регионального влияния».
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