"Никаких выкупов, условных сроков и УДО!". В УК РФ хотят внести поправки, от которых вздрогнут во многих кабинетах

виталий панов

— От 10 до 25 лет лишения свободы без права условно-досрочного освобождения в случае не возмещения ущерба. При возмещении ущерба, когда обвиняемый идёт на сделку с правосудием, он может надеяться на минимальный срок — 10 лет и на амнистию, и на УДО.Так в статье надо добавить"ПОЛНАЯ КОНФИСКАЦИЯ ВСЕГО ИМУЩЕСТВА"! Ущерб может составлять например 1 млн.рубл.,а при конфискации нашлось несколько млрд.$! Остальные деньги,что этот или эти КАЗНОКРАДЫ честно заработали?Только "калённым железом" и самыми крутыми мерами можно искоренить взятничество и коррупцию! Только кто на это пойдёт,если у самих "рыльце в пуху"?