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"Никаких выкупов, условных сроков и УДО!". В УК РФ хотят внести поправки, от которых вздрогнут во многих кабинетах

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Комментарии
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виталий панов
— От 10 до 25 лет лишения свободы без права условно-досрочного освобождения в случае не возмещения ущерба. При возмещении ущерба, когда обвиняемый идёт на сделку с правосудием, он может надеяться на минимальный срок — 10 лет и на амнистию, и на УДО.Так в статье надо добавить&quot;ПОЛНАЯ КОНФИСКАЦИЯ ВСЕГО ИМУЩЕСТВА&quot;! Ущерб может составлять например 1 млн.рубл.,а при конфискации нашлось несколько млрд.$! Остальные деньги,что этот или эти КАЗНОКРАДЫ честно заработали?Только &quot;калённым железом&quot; и самыми крутыми мерами можно искоренить взятничество и коррупцию! Только кто на это пойдёт,если у самих &quot;рыльце в пуху&quot;?
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6 час.
Михаил Сартин
Может я и ошибаюсь, но последнее их предложение было о полноценной пенсии для работающих пенсионерах, и что ... обоз и ныне там.
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АндрейБорков
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4 мин.
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