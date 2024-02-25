РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Times: Премьер Сунак заявил, Запад должен смело конфисковать активы РФ и передать их Украине

Times: Премьер Сунак заявил, Запад должен смело конфисковать активы РФ и передать их Украине

Запад должен быть более смелым в поставках вооружения Киеву и прибегнуть при этом к конфискации замороженных российских активов, цитирует CNBC публикацию премьер-министра Британии Риши Сунака в The Times.

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Комментарии
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Владимир Карпов
А может его самого &quot;конфисковать&quot; ???
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5 час.

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