Volkswagen ID.7 Tourer, перезапуск Lada Largus и раритетная «Волга»

Автомировое мероприятие Все, что вы могли пропустить, можно найти в подборке BAMPER.BY. Китайский бренд элитных автомобилей прекращает производство Бренд, который оптимистично считался «убийцей Tesla» и производил высокотехнологичные электромобили, временно остановил свои сборочные линии.
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