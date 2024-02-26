Volkswagen ID.7 Tourer, перезапуск Lada Largus и раритетная «Волга»

﻿﻿Автомировое мероприятие Все, что вы могли пропустить, можно найти в подборке BAMPER.BY. Китайский бренд элитных автомобилей прекращает производство Бренд, который оптимистично считался «убийцей Tesla» и производил высокотехнологичные электромобили, временно остановил свои сборочные линии.