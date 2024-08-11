Миллион новых предпринимателей появилось в Нидерландах с 2010 года

Число владельцев бизнеса в Нидерландах в 2023 году насчитывалось почти 2,5 миллиона предпринимателей, что на миллион больше, чем в 2010 году, сообщила 10 августа пресс-служба Статистического управления Нидерландов (CBS).
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