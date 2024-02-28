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Представитель РПЦ Легойда: мощи святых изымут из Киево-Печерской лавры

Представитель РПЦ Легойда: мощи святых изымут из Киево-Печерской лавры

Власти Украины решили под видом постановки на учет изъять мощи святых из Киево-Печерской лавры. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в Telegram-канале назвал решение циничным, но ожидаемым.

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