Представитель РПЦ Легойда: мощи святых изымут из Киево-Печерской лавры

Власти Украины решили под видом постановки на учет изъять мощи святых из Киево-Печерской лавры. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в Telegram-канале назвал решение циничным, но ожидаемым.