Представитель РПЦ Легойда: мощи святых изымут из Киево-Печерской лавры

Власти Украины решили под видом постановки на учет изъять мощи святых из Киево-Печерской лавры. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в Telegram-канале назвал решение циничным, но ожидаемым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии