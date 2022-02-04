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Посольство России ответило на сценарий США о подготовке «вторжения» на Украину

Посольство России ответило на сценарий США о подготовке «вторжения» на Украину

Посольство России в США не удивлено сценарию о якобы ведущейся Москвой подготовке операции против Украины ради последующего «вторжения», сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

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