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А-ля "Скрипали" по-украински, или Сказ о том, как разленившегося Буданова(по кличке "Мамин пирожок") его сутенеры из МИ6 працюваты прымусювалы

А-ля "Скрипали" по-украински, или Сказ о том, как разленившегося Буданова(по кличке "Мамин пирожок") его сутенеры из МИ6 працюваты прымусювалы

Крысы. Супругу главы ГУР Украины Буданова отравили. Украинские СМИ сообщают, что жену главы украинской военной разведки (ГУР) Кирилла Буданова отравили тяжелыми металлами, на данный момент она находится в больнице.

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Комментарии
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вага карлито
С такими губищами могла и отравиться при других обстоятельствах!)Какие металлы  откуда им взяться!
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3 час.
АА
Алекс Архипов
Походу дело шло к разводу.
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3 час.
АШ
Андрей Шурканцев
https://youtu.be/2owdluQnRqA
Не пей, вино отравлено
YouTube
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2 час.

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