Крысы. Супругу главы ГУР Украины Буданова отравили. Украинские СМИ сообщают, что жену главы украинской военной разведки (ГУР) Кирилла Буданова отравили тяжелыми металлами, на данный момент она находится в больнице.
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