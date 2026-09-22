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Аргументы и Факты

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Бэтмобиль из фильма Тима Бертона могут продать на аукционе за $7 млн

Бэтмобиль из фильма Тима Бертона могут продать на аукционе за $7 млн

Культовый Бэтмобиль, снявшийся в киноленте Тима Бертона «Бэтмен возвращается» 1992 года с Майклом Китоном в главной роли, может быть продан на торгах за 7 миллионов долларов.

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