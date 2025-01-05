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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Самыми популярными за рубежом лекарствами российского производства стали дженерики

Самыми популярными за рубежом лекарствами российского производства стали дженерики

Все больше стран ценит препараты из России за высокое качество и доступные цены Из всех российских лекарственных препаратов, поставляемых за рубеж, самыми популярными у иностранцев в 2024 году стали дженерики.

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