«Украина вряд ли сможет удержаться там долгое время»: американская разведка о «Курской битве 2.0»

Россия перебросила несколько тысяч военнослужащих на курское направление,, чтобы противостоять украинскому наступлению на своей территории, сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.
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