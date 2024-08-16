Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Украина вряд ли сможет удержаться там долгое время»: американская разведка о «Курской битве 2.0»

«Украина вряд ли сможет удержаться там долгое время»: американская разведка о «Курской битве 2.0»

Россия перебросила несколько тысяч военнослужащих на курское направление,, чтобы противостоять украинскому наступлению на своей территории, сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

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