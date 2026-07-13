Crude Oil MCX Fut - Intraday Technical Analysis -14 July, 26 Crude Oil Futures MCX:CRUDEOIL1! ChartPathik CRUDEOIL1! Crude Oil Futures (MCX) | Intraday Structure | July 14, 2026 Crude Oil is trading around 7,427, launching into a powerful vertical expansion leg well above the 7,360 Zero Line.