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Crude Oil MCX Fut - Intraday Technical Analysis -14 July, 26

Crude Oil MCX Fut - Intraday Technical Analysis -14 July, 26

Crude Oil MCX Fut - Intraday Technical Analysis -14 July, 26 Crude Oil Futures MCX:CRUDEOIL1! ChartPathik CRUDEOIL1! Crude Oil Futures (MCX) | Intraday Structure | July 14, 2026 Crude Oil is trading around 7,427, launching into a powerful vertical expansion leg well above the 7,360 Zero Line.

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